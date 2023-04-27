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27.04.2023  17:37   Дмитро Колонєй

Наші партнери у Америці дуже підтримують наш з вами прекрасний Харків - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов поділився враженнями від Саміту міст Північної та Південної Америки.


Наші партнери у Америці дуже підтримують наш з вами прекрасний Харків - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова на своєму Телеграм-каналі опублікував пост, присвячений враженням від Саміту міст Північної та Південної Америки. 
 
"Надзвичайне почуття синергії, єдності всієї країни, спільне бажання перемогти ворога та зробити кожне місто, кожен куточок України ще кращими та комфортнішими.
 
Про надію хочу підкреслити окремо. Бажання наших партнерів зі всього світу допомогти не лише зброєю, а й у відновленні країни дають надзвичайно сильний емоційний заряд та віру у те, що ми зможемо відбудувати наш Харків максимально швидко, та зробити його взірцем міста майбутнього." - підсумував Ігор Терехов.
 
 
 

Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  ігор терехов, саміт, харків
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