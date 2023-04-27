27.04.2023 17:30 Віталій Хінєвіч
Рятувальники розповіли про наслідки обстрілу Харківської області
Окупанти продовжують здійснювати обстріл населених пунктів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС Харківської області.
27 квітня о 09:20 рятувальники Харківського району виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів до Липецької громади.
Село Липці було обстріляне з великокаліберних мінометів близько 8:40. Перевіркою місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження двоповерхового багатоквартирного будинку та надвірних забудов приватного домогосподарства.
Годиною пізніше їхні колеги з Куп’янського району проводили подібну перевірку у с. Вільхуватка Вільхуватської громади після обстрілу, який стався напередодні. Там рятувальники зафіксували пошкодження лінії електропередач, продуктового магазину, зупинки транспорту та господарчої споруди і гаражу на приватному подвір’ї.
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