27.04.2023 17:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про наслідки обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують здійснювати обстріл населених пунктів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

27 квітня о 09:20 рятувальники Харківського району виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів до Липецької громади.

Село Липці було обстріляне з великокаліберних мінометів близько 8:40. Перевіркою місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження двоповерхового багатоквартирного будинку та надвірних забудов приватного домогосподарства.

Годиною пізніше їхні колеги з Куп’янського району проводили подібну перевірку у с. Вільхуватка Вільхуватської громади після обстрілу, який стався напередодні. Там рятувальники зафіксували пошкодження лінії електропередач, продуктового магазину, зупинки транспорту та господарчої споруди і гаражу на приватному подвір’ї.



