    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники розповіли про наслідки обстрілу Харківської області
27.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про наслідки обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують здійснювати обстріл населених пунктів.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
27 квітня о 09:20 рятувальники Харківського району виїздили на перевірку місць влучання ворожих снарядів до Липецької громади.
 
Село Липці було обстріляне з великокаліберних мінометів близько 8:40. Перевіркою місць прильотів мінометних мін виявлені пошкодження двоповерхового багатоквартирного будинку та надвірних забудов приватного домогосподарства. 
 
Годиною пізніше їхні колеги з Куп’янського району проводили подібну перевірку у с. Вільхуватка Вільхуватської громади після обстрілу, який стався напередодні. Там рятувальники зафіксували пошкодження лінії електропередач, продуктового магазину, зупинки транспорту та господарчої споруди і гаражу на приватному подвір’ї.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики потрапили під ворожий обстріл у Харківській області.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Надзвичайні події Енергетики потрапили під ворожий обстріл у Харківській області 27.04 Надзвичайні події На Харківщині судитимуть окупантів, які пограбували будинок 27.04 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 