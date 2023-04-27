27.04.2023 16:58 Дмитро Колонєй

У Харкові замінюють майже километрову трубу, яка обслуговує понад сотню будівель

У Харкові проводять важліві роботи на мережі в рамках підготовки до нового опалювального сезону.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства демонтують ділянку труби діаметром 400 мм та довжиною понад 700 м. За словами начальника Шевченківської філії КП «ХТМ» Володимира Комарницького, за п'ять років на цій ділянці магістралі було зафіксовано 12 дефектів, два з яких - цього року.

«Особливо болісно вплинули на стан труби, яку вводили в експлуатацію ще 1964 року, вісім перезапусків системи опалення. Як тільки закінчився опалювальний сезон, вирішили не зволікати і почали роботи», - повідомили в ХТМ.

Заміну старої труби на нову пінополіуретанову планують провести в стислий термін, бо від неї залежать 92 житлові будинки (у т. ч. 25 студентських гуртожитків), чотири школи, три дитячі садки, а також пологовий будинок і станція швидкої допомоги. У ХТМ зазначили, що без гарячої води тимчасово залишаться 11 будинків.



