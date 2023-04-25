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25.04.2023  17:05   Дмитро Колонєй

Харківські комунальники демонтують величезну півсторічну мережу (фото)

Про реконструкцію розповіли у КП «Харківські теплові мережі».


Харківські комунальники демонтують величезну півсторічну мережу (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства почали демонтаж старої металевої труби діаметром 820 мм у Слобідському районі.
 
Мережа була введена в експлуатацію ще 1968 року. Тільки за останні три роки на цій ділянці тепломагістралі довелося усувати 28 дефектів, з них дев'ять - за останній, найскладніший, опалювальний сезон. За словами начальника Слобідської філії КП «ХТМ» Максима Полуніна, магістраль насилу пережила останні вісім перезапусків опалення і тепер потребує заміни.
 
За його словами, сучасна труба дозволить на десятки років забезпечити надійну роботу магістралі, яка пов'язує два великі джерела теплопостачання - ТЕЦ-3 та Слобідську котельню - і подає тепло та гарячу воду в центральну частину міста.
 
 
Загалом планується замінити понад 300 м труби між магістральними камерами. Роботи мають бути завершені наприкінці травня. Поки теплотраса не працює, гаряча вода подається в будинки від інших джерел.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Салтівці комунальники усувають аварії на комунікаціях.
 
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, реконструкція, хакрів
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