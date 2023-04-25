    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт На дорогах Харківської області продовжують проводити ремонтні роботи
25.04.2023  17:10   Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області продовжують проводити ремонтні роботи

На державних дорогах Харківщини продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном.

Ремонт доріг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Це дозволить привести дороги до ладу під час воєнного стану.Підрядні організації ліквідували ямковість на наступних дорогах державного значення: 
 
  • Т-21-21 Лозова– Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха 
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка 
  • Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»
  • М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта
Також було проведено прибирання доріг від нанесеного ґрунту та сміття, очищення водопропускних лотків, герметизація швів та тріщин асфальтобетонного покриття. До робіт було залучено 26 бригад.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у житловому районі Харкова відновлюють водоводи.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Надзвичайні події Керівниця учбового закладу перейшла на бік окупантів на Харківщині 25.04 Суспільство Харківський кіт Степан зробив своїй обраниці пропозицію 25.04 Медицина Витягнули кулю та уламки потиличної кістки: у Дніпрі військовому з Харківщини провели надскладну операцію
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 