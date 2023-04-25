25.04.2023 17:10 Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області продовжують проводити ремонтні роботи

На державних дорогах Харківщини продовжується аварійний ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Це дозволить привести дороги до ладу під час воєнного стану.Підрядні організації ліквідували ямковість на наступних дорогах державного значення:

Т-21-21 Лозова– Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха

Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка

Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски»

М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта

Також було проведено прибирання доріг від нанесеного ґрунту та сміття, очищення водопропускних лотків, герметизація швів та тріщин асфальтобетонного покриття. До робіт було залучено 26 бригад.



