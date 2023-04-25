25.04.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Витягнули кулю та уламки потиличної кістки: у Дніпрі військовому з Харківщини провели надскладну операцію

У Дніпрі провели надскладну операцію — витягнули кулю та уламки потиличної кістки з голови пораненого військового.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Руслан з Харківської області, проживав 5 км від ворожого кордону. 24 лютого опинився в окупації.

Два тижні хлопець, оминаючи ворога та мінні поля, йшов до своїх. У першому ж військкоматі записався добровольцем до лав ЗСУ.

10 квітня отримав важке поранення в голову. Куля та уламки потиличної кістки глибоко засіли в головний мозок.

«Талановиті нейрохірурги Дніпропетровська Обласна Клінічна Лікарня ім. І.І. Мечникова зуміли філігранно провести складну операцію за допомогою нейрохірургічного мікроскопа, який, на щастя, має медзаклад.

«Сьогодні великі слова вдячності міністру Viktor Liashko, який перший зголосився про постачання супер нейрохірургічного мікроскопа. Цей сучасний апарат разом з нейрохірургами Мечникова врятував сотні людських життів», – каже генеральний директор лікарні Sergii Ryzhenko.

Руслан прийшов до тями, завтра їде на реабілітаційне лікування»,- йдеться у повідомленні.



