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25.04.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Харківський кіт Степан зробив своїй обраниці пропозицію

Кіт-блогер запропонував своїй коханій лапку та серце. Про це кіт Степан повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає РЕДПОСТ .

Кіт Степан
Фото: loveyoustepan
 
Кіт-блогер Степан зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця.
 
До речі відповідальний вчинок Степан зробив у комунальному підприємстві «Щасливе місто».
 
 
Як зазначив сам молодий, будь-хто має можливість оформити шлюбні відносини за 24 години та організувати весілля «під ключ» у будь-якій локації Харкова чи Києва.
 
 

Источник:   Кіт Степан
 Тэги:  харків, кіт степан, весілля
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