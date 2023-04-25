25.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Харківський кіт Степан зробив своїй обраниці пропозицію

Кіт-блогер запропонував своїй коханій лапку та серце. Про це кіт Степан повідомив на своїй сторінці в Instagram, передає РЕДПОСТ .

Фото: loveyoustepan

Кіт-блогер Степан зробив своїй коханій Стефанії пропозицію лапки та серця.

До речі відповідальний вчинок Степан зробив у комунальному підприємстві «Щасливе місто».

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Як зазначив сам молодий, будь-хто має можливість оформити шлюбні відносини за 24 години та організувати весілля «під ключ» у будь-якій локації Харкова чи Києва.



