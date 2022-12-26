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26.12.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Кіт Степан отримав від рятувальників картину

Пухнаста зірка отримала від харківських рятувальників подарунок.

кіт Степан
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Повідомляється, що харківські рятувальники подарували пухнастій зірці TikTok та Instagram - коту Степану, картину
 
Українські вогнеборці завжди з турботою та любов'ю ставляться до братів наших менших. На картині зображено спасіння одного з чотирилапих колег Стапана.
 
Нагадаємо, кіт Степан відвідав харківських рятувальників
 
Источник:   ДСНС України
 Тэги:  харьков. кот степан, картина
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