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25.04.2023  16:45   Віталій Хінєвіч

Харків'яни отримали майже 3,7 мільйона порцій обідів

У пунктах видачі гарячого харчування працюють 165 кухарів, які щодня готують близько 33 тисяч порцій.


Харківська міська рада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Пункти видачі гарячого харчування для соціально незахищених категорій громадян працюють з 1 грудня на базі 37 закладів загальної середньої освіти.
 
 Безперебійну роботу пунктів забезпечують альтернативні джерела енергії (генератори, дров’яні печі, малопотужні електроплити, дрова, паливо).
 
Безкоштовні обіди можна отримати з понеділка по суботу, з 11:00 до 14:00, у власний посуд.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські комунальники проведуть планово-попереджувальні роботи: де не буде води.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, обіди
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