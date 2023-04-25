    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині жінка виявила труп свого співмешканця
25.04.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка виявила труп свого співмешканця

Житель Красноградського району під час спільного розпиття алкогольних напоїв побив чоловіка.

кримінал
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що вранці 23 квітня до поліції звернулася жінка. Вона повідомила, що виявила вдома тіло 51-річного співмешканця.
 
Правоохоронці встановили, що до будинку чоловіка прийшов 36-річний знайомий. Вони разом вживали алкогольні напої. Раптово між ними виникла сварка. В результаті гість побив господаря оселі. Від отриманих численних тілесних ушкоджень чоловік помер. 
 
За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. 
 
 Поліцейські затримали 36-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували тіло чоловіка.
 
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Надзвичайні події Житель Кіровоградської області незаконно продав харків'янину зброю 24.04 Надзвичайні події Правоохоронці викрили харків’янина у скоєнні шахрайства 24.04 Надзвичайні події У Харкові чоловік проник у торговий контейнер і обікрав його: суд виніс вирок
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 