25.04.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка виявила труп свого співмешканця

Житель Красноградського району під час спільного розпиття алкогольних напоїв побив чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що вранці 23 квітня до поліції звернулася жінка. Вона повідомила, що виявила вдома тіло 51-річного співмешканця.

Правоохоронці встановили, що до будинку чоловіка прийшов 36-річний знайомий. Вони разом вживали алкогольні напої. Раптово між ними виникла сварка. В результаті гість побив господаря оселі. Від отриманих численних тілесних ушкоджень чоловік помер.

За даним фактом слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали 36-річного зловмисника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.



