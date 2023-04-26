26.04.2023 19:10 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники змонтували генератор, який звбезпечить гарячою водою будинки, школу та дитячу лікарню

Про завершення монтажних робіт розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства закінчили монтаж першого з п’яти газових генераторів, отриманих для автономної роботи котельних в рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ».

Як зазначив начальник управління експлуатації КП «ХТМ» Сергій Мельниченко, станом на сьогодні фахівці змонтували та провели пусконалагоджувальні роботи однієї установки. Її вдалося успішно запустити без зовнішнього електроживлення.

Завдяки міні-ТЕЦ, яка відтепер є частиною котельні, джерело теплопостачання зможе безперебійно забезпечувати теплом та гарячою водою вісім житлових будинків, школу та дитячу лікарню. Потужність такого екологічно безпечного генератора - 71 кВт електричної та 116 кВт теплової енергії, яку він виробляє у процесі охолодження двигуна.

Зараз проєктно-монтажні роботи зі встановлення таких генераторів тривають ще на чотирьох котельнях у різних районах Харкова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварії у Немишлянському районі.



