27.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі своєчасно відновили водопостачання у повному обсязі

Ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» вчора, 26 квітня, закінчили технічний огляд та відновлювальні заходи на водопровідній насосній станції, що забезпечує водою абонентів Новобаварського района міста. Водопостачання було повністю відновлено до 20.00, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник управління артезіанського водопроводу та насосних станцій комплексу «Харківводопостачання» Олександр Черняєв, ремонтні роботи заплановані на всіх насосних станціях підприємства.

«Огляди та технічні заходи на об'єктах водопровідного господарства проводимо згідно зі складеним графіком для забезпечення безперебійного функціонування систем водопостачання в осінньо-зимовий період.

Зокрема, на цій насосній станції оновили та перевірили технологічне електротехнічне обладнання, замінили запірно-регулювальну арматуру, повірили вимірювальні прилади. Під час проведення цих робіт тимчасово припиняли водопостачання частини абонентів.

У зв'язку з цим просимо вибачення перед жителями за тимчасові незручності. Але хочу зазначити, що від проведення цих робіт залежить чітка та злагоджена робота систем водопостачання в осінньо-зимовий період», - зазначив Олександр Черняєв.

За його словами, на насосній станції також встановлені альтернативні джерела електропостачання, що дозволить, навіть у період можливих блекаутів, продовжувати надавати послуги харків'янам. Наші співробітники, які працюють з реагентами, забезпечені сучасними індивідуальними засобами захисту.



