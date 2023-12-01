01.12.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові збільшили фінансування на освіту

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік, передає РЕДПОСТ .

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 1 грудня, на позачерговій сесії міськради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України та розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, згідно з якими передбачене збільшення освітньої субвенції на 6,6 млн грн та перерозподіл субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в обсязі 28,2 млн грн.

Крім того, передбачено 800 тис. грн для проведення капітального ремонту приміщень підвалу (протирадіаційного укриття) в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. М. В. Лисенка.

У департаменті зазначили, що ці зміни дозволять збільшити обсяг фінансування соціально значущих напрямків діяльності міста та забезпечити виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові під час блекаутів готові працювати понад тисячу продовольчих магазинів.