01.12.2023 09:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки снігопаду

На ранок 1 грудня у Харкові почався зі снігопаду. 1648 робітників КП “Харківблагоустрій” вийшли на боротьбу зі снігом, передає РЕДПОСТ .

Комунальники розчищають виходи з під'їздів, тротуари, зупинки громадського транспорту та внутрішньоквартальні дороги. У роботі залучено 27 одиниць спецтехніки й 101 одиниця засобів малої механізації.

За прогнозами синоптиків на вихідні дні погодні умови погіршаться. У КП “Харківблагоустрій” для боротьби з ожеледицею заготували достатню кількість посипного матеріалу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram