    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники усувають наслідки снігопаду
01.12.2023  09:50   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки снігопаду

На ранок 1 грудня у Харкові почався зі снігопаду. 1648 робітників КП “Харківблагоустрій” вийшли на боротьбу зі снігом, передає РЕДПОСТ .

 
Комунальники розчищають виходи з під'їздів, тротуари, зупинки громадського транспорту та внутрішньоквартальні дороги. У роботі залучено 27 одиниць спецтехніки й 101 одиниця засобів малої механізації. 
 
 
За прогнозами синоптиків на вихідні дні погодні умови погіршаться. У КП “Харківблагоустрій” для боротьби з ожеледицею заготували достатню кількість посипного матеріалу.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова вночі відремонтували насосну станцію.
 
Источник:   КП “Харківблагоустрій”
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 ЖКГ У Харкові на вулиці Георгія Тарасенка відновлюють пошкоджений будинок 29.11 ЖКГ У Мерефянській громаді модернізували високовольтну повітряну лінію 29.11 ЖКГ Газовики локалізували аварії на Харківщині, що виникли через ворожі обстріли
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 