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30.11.2023  20:44   

У Харкові проходить виставка "Ляльки для ненароджених" (фото)

У Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва проходить виставка Міжнародного культурно-просвітницького проєкту «Ляльки для ненароджених», присвячена 90-м роковинам Голодомору 1932-1933 років.

Харків, виставка
Фото: РЕДПОСТ

"До експозиції увійшли сюжетні ляльки та композиції 43 майстринь з різних куточків України, а також майстринь української діаспори з Німеччини, Польщі та Португалії. Кожна лялькова композиція є втіленням власних драматичних сімейних спогадів лялькарок, ілюструють прочитані історії у книжках чи висвітлюють події відвіданої фотовиставки. 
 
Усі вони наочно демонструють події Голодомору 1932 - 1933 рр., який визнано геноцидом українського народу, організованим керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР. Виставку одночасно зможуть побачити не лише у Харкові, але й у Чигирині у Національному історико-культурному заповіднику "Чигирин": 34 композиції - у Чигирині та 64 композиції - у Харкові.
 
Проєкт засновано в 2018 році та вперше було проведено до 85 - річниці Голодомору в Посольстві України в м. Гамбург для української діаспори в Німеччині.  Мета проєкту — висвітлити трагічні сторінки життя українців під час Голодомору 1932 - 1933 рр., який  був вчинений комуністичним тоталітарним режимом, зібрати спогади про важкі роки, які збереглися в родинах українських майстрів по всьому світу і передати майбутнім поколінням правду про болісні події в Україні в емоційних лялькових композиціях, що створені на основі історичних фактів" - йдеться у прес-релізі виставки.
 
Виставка проходить у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтва, вул. Пушкінська, 62 до 2 грудня 2023 року.

 

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Тэги:  харків, виставка, голодомор
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