30.11.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області проходить патрулювання лісових масивів

Здійснюють патрулювання працівники державної лісової охорони разом з правоохоронцями з метою збереження хвойних молодняків від самовільних порубів, а також для інформування населення про небезпеку відвідувати ліси у період воєнного стану.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Громадянам нагадали, що самовільна заготівля новорічного дерева тягне за собою адміністративну відповідальність та накладення штрафу.

Згідно, зі статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, “ялинкові браконьєри” будуть змушені сплатити адміністративні штрафи в розмірі 30-60 неоподаткованих мінімумів громадян, а в грудні-січні за незаконно заготовлене дерево штрафи збільшуються.

«Щорічно лісівники заготовляють достатню кількість ялинок за доступними цінами, аби всі охочі могли придбати різдвяне дерево. Тож йти до лісу, де може бути безліч вибухонебезпечних предметів, та ще й створювати собі проблем із правопорядком, коли за мінімальною ціною можна придбати легальну ялинку, буде дуже необдуманим кроком»,- йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram