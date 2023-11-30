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30.11.2023  19:50   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.
 
Завдав авіаційного удару біля Іванівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Нестерне, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що жительці Ізюмського району, яка добровільно погодилася на співпрацю з окупантами, повідомили про підозру.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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