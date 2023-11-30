30.11.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

«Був радий наочно показати пану Президенту роботу метрошколи», - Ігор Терехов

У межах робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з організацією навчання школярів на станції Харківського метрополітену «Університет», передає РЕДПОСТ .



«Був радий наочно показати пану Президенту роботу метрошколи», - Ігор Терехов



Глава держави відвідав класи, де тривали уроки математики, англійської мови та музики. Володимир Зеленський поспілкувався з дітьми й поцікавився подробицями навчання. Учні розповіли Президенту про улюблені шкільні предмети та свої захоплення.

У свою чергу Харківський міський голова Ігор Терехов висловив подяку Президенту України та ЗСУ.

«Був радий наочно показати пану Президенту роботу метрошколи. Адже саме завдяки йому, його команді та захисникам України нам усім вдається продовжувати жити звичайним життям навіть у воєнних реаліях і реалізовувати такі унікальні проєкти, як цей.

І те, що діти Харкова сьогодні мають можливість безпечно навчатися у форматі офлайн, — ще один доказ нашої з вами незламності. Харків живе і працює заради майбутнього України. І так буде завжди!»,- сказав Ігор Терехов.

Крім того, Президент відзначив нагородами та почесними званнями педагогічних працівників Харківщини. Глава держави нагородив педагогів орденами княгині Ольги ІІІ ступеня, а також присвоїв почесні звання «Заслужений працівник освіти України» та «Заслужений вчитель України». «Приємно бути на Харківщині, бачити дітей, їхні усмішки, оченята – маленькі, дуже приємні, але вже трішки дорослі – через усі випробування, які діти проходять разом з усією країною. Я хочу вам усім подякувати за те, що Харківщина не порожня, за те, що тут є прекрасні діти, люди різних професій. Безумовно, є ви – вчителі. Якщо є школа, навіть така креативна, є й життя. Дякую за вашу роботу, за служіння дітям України. Хочу подякувати за те, що ви в Україні, з українськими дітьми, дякую за те, що ви несете знання нашим дітям під час війни і що війна не зупинила вас», – наголосив Володимир Зеленський. Також варто зазначити, що на станції «Університет» навчається 831 дитина із 40 класів, які закріплені за 11 закладами освіти. Приміщення для навчання дітей розташовані на п’яти станціях Харківського метрополітену: «Університет», «Перемога», «Тракторний завод», «Метробудівників» та «Академіка Павлова». Сформовано 105 класів, у яких навчаються 2094 учні 1–11-х класів. Кабінети закріплені за 26 ліцеями. Діти навчаються у дві зміни. Школярів з усього міста безкоштовно підвозять автобусами за 12 маршрутами в супроводі патрульної поліції. В автобусах із дітьми перебувають особи супроводу.

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