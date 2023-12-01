01.12.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталося дві ДТП із постраждалими

1 грудня близько 09:30 на Харківщині сталося відразу 2 дорожньо-транспортних пригоди з постраждалими, яким була необхідна кваліфікована допомога рятувальників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Перша з ДТП трапилась у місті Лозова. Зіштовхнулись 2 легковика: «Chery QQ» та «ВАЗ 21012». В останньому авто був заблокований водій, 1989 року народження.

Рятувальники 24-ї частини ДСНС за допомогою гідравлічних ножиць допомогли відчинити передні двері та дістали постраждалого водія з машини.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася також за участю 2-х легковиків. Зіткнення трапилося на кільцевій дорозі Харкова. В районі екопарку, що біля села Лісне Малоданилівської громади, зіткнулись «ВАЗ-2110» та «Renault Simbol». І в цьому випадку рятувальники 27-ї частини застосували гідравлічний інструмент, аби зрізати водійські двері та дістати постраждалого.

Наразі всі постраждалі госпіталізовані до лікувальних закладів. Деталі подій з’ясовують правоохоронці.

Також в обох випадках надзвичайники від’єднали акумулятивні батареї від системи електроживлення понівечених автомобілів задля запобігання пожеж.

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