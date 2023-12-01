01.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Олександру Зуб

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 1 грудня, привітав з днем народження Олександру Зуб - Почесного громадянина міста Харкова, директора Харківського ліцею №6, передає РЕДПОСТ .

«Завдяки Вашому професіоналізму, високому рівню компетентності та надзвичайним управлінським здібностям ввірений Вам заклад, який має понад вікову історію, продовжує бути сучасним, крокує в ногу зі змінами та щороку випускає в доросле життя розумних, амбітних, талановитих хлопців та дівчат.

Життя постійно підкидає нам виклики: пандемія, навчання онлайн, повномасштабне вторгнення. Однак, я впевнений, якими б складними не були ці виклики, Ви обов’язково знайдете рішення та докладете максимум зусиль, щоб надати нашим дітям якісну освіту та зберегти лідерські позиції ліцею. Дякую Вам за щоденну турботу про майбутні покоління!

Бажаю міцного здоров'я, благополуччя та невичерпної енергії! Нехай у Вашому домі завжди панують мир та затишок!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов нагородив працівників Національного юридичного університету.