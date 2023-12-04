04.12.2023 21:14 Рита Парфенова

У деокупованому місті Харківщини знайшли викрадений автомобіль

Правоохоронці розкрили випадок незаконного заволодіння транспортним засобом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Житель села Зідьки звернувся до поліції, повідомивши, що його 26-річний племінник викрав автомобіль "Опель Вектра" з ангару.

У результаті проведених розшукових заходів поліцейські знайшли транспортний засіб у місті Зміїв і у технічно справному стані повернули його власнику.

Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу до правопорушника, а також повідомлення про підозру за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України.

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