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04.12.2023  21:29   Рита Парфенова

Харківські прикордонники дроном підірвали ворожу вантажівку (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» виявили та знищили ворожий автомобіль УРАЛ.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Прикордонний дрон-камікадзе залетів у кузов автомобіля саме в той момент, коли з нього вивантажували будівельні матеріали для облаштування ворожих позицій.

Втрати противника уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» перервав окупантам зв'язок.

 

Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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