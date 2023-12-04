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04.12.2023  21:41   Дмитро Колонєй

Готуємо ошатний морквяний торт у духовці

Пропонуємо класичний варіант вітамінної страви.

Як приготувати класичний морквяний торт у духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, наведений рецепт, хоча й класичний, але не виключає експериментів. І господині можуть успішно доповнювати його чим завгодно.
 
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Класичний морквяний торт у духовці

Продукти:

 

  • 200 г моркви,
  • 3 яйця,
  • 180 г цукру,
  • 200 г борошна,
  • 1 ч. л. розпушувача,
  • 1 ч. л. кориці,
  • 150 мл олії.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Просіяти борошно.
  2. Збити яйця з цукром до піни.
  3. Перетерти моркву.
  4. Додати олію.
  5. Ще трохи збити.
  6. Змішати з тертою морквою.
  7. Додати|добавляти| просіяне борошно з розпушувачем і корицею.
  8. Випікати торт 40 хвилин в духовці при 180 градусах.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смажені кальмари у клярі.

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Тэги:  рецепт, торт, морква, олія, борошно, яйця, цукор
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