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04.12.2023  22:02   Рита Парфенова

Двоє газовиків загинули під час аварійних робіт у Харкові (відео, фото)

З-під обвалу ґрунту на вулиці Шевченка рятувальники дістали тіла двох чоловіків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
4 грудня о 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 р.н. Подія сталася на вул. Шевченка міста Харкова.
Новини Харкова: двох газовиків живцем засіпало землею
 
До місця події відразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя.
 
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.
 
Новини Харкова: двох газовиків живцем засіпало землею
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 3 по 4 грудня 2023 року рятувальники здійснили 14 оперативних виїздів.
 
Новини Харкова: двох газовиків живцем засіпало землею
 
Новини Харкова: двох газовиків живцем засіпало землею
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, харків
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