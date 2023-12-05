Прогноз погоди у Харкові на 5 грудня

Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° морозу.
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.
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