05.12.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 грудня

Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 грудня очікується хмарна погода с проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° морозу.



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Народні прикмети

Для цього дня в народі існувало багато приказок, і пов’язані вони були зі становленням санного шляху.

Цього дня заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави й соломи – пернаті відчувають холодну зиму.

Тепло цього дня віщує затяжну зиму зі снігопадами.

Якщо ворони та галки літають великими зграями – незабаром буде снігопад. Якщо ж птахи зграєю сідають на землю, то найближчим часом потеплішає.

Якщо в ополонці вода піднялася вище льоду – настане відлига.