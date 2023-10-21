Харківські прикордонники перервали окупантам зв'язок (відео)

Дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» знищив елемент зв’язку окупантів.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Під час проведення повітряної розвідки на Куп’янському напрямку, аеророзвідники 15 мобільного прикордонного загону виявили вишку із встановленим на ній ретранслятором.
Після виявлення дрон-камікадзе швидко «перервав» окупантам зв’язок.
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