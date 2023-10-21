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21.10.2023  17:11   Рита Парфенова

Харківські прикордонники перервали окупантам зв'язок (відео)

Дрон-камікадзе «Сталевого Кордону» знищив елемент зв’язку окупантів.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Під час проведення повітряної розвідки на Куп’янському напрямку, аеророзвідники 15 мобільного прикордонного загону виявили вишку із встановленим на ній ретранслятором.

Після виявлення дрон-камікадзе швидко «перервав» окупантам зв’язок.

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Відтак ворог втратив ще один канал передачі даних.
 
На жаль, що не останній. Тож попереду ще багато роботи, зазначають прикордонники.
 
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як дрон-камікадзе «Сталевого кордону» знищив два російські комплекси відеоспостереження на Харківщині.
Источник:   Державна прикордонна служба України
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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