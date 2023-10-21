21.10.2023 18:23 Рита Парфенова

На Харківщині розпочався опалювальний сезон

У Харківській області фактично розпочався опалючальний сезон.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



Наразі 38 котелень в окремих громадах уже працюють, тепло подається до 24 закладів охорони здоров'я та 120 багатоквартирних житлових будинків.



Якщо середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, то тепло буде надаватися всім споживачам.



Однак важливо враховувати, що ворог може намагатися завдавати удари по критичній інфраструктурі, що може спричинити перебої у електропостачанні. Тому важливо бути готовими до можливих перебоїв та знати адреси найближчих Пунктів Незламності.

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В області наразі розгорнуто 916 таких пунктів, а також в готовності має бути понад 10 мобільних Пунктів Незламності.