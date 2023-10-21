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21.10.2023  18:23   Рита Парфенова

На Харківщині розпочався опалювальний сезон

У Харківській області фактично розпочався опалючальний сезон.

опалення

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Наразі 38 котелень в окремих громадах уже працюють, тепло подається до 24 закладів охорони здоров'я та 120 багатоквартирних житлових будинків.

Якщо середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, то тепло буде надаватися всім споживачам.

Однак важливо враховувати, що ворог може намагатися завдавати удари по критичній інфраструктурі, що може спричинити перебої у електропостачанні. Тому важливо бути готовими до можливих перебоїв та знати адреси найближчих Пунктів Незламності.

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В області наразі розгорнуто 916 таких пунктів, а також в готовності має бути понад 10 мобільних Пунктів Незламності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова розповів, що Харків вже готовий до опалювального сезону, але є можливість зберегти як кошти містян, так и газ.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  опалювальний сезон, харків
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