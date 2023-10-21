На Харківщині розпочався опалювальний сезон

У Харківській області фактично розпочався опалючальний сезон.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Наразі 38 котелень в окремих громадах уже працюють, тепло подається до 24 закладів охорони здоров'я та 120 багатоквартирних житлових будинків.
Якщо середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, то тепло буде надаватися всім споживачам.
Однак важливо враховувати, що ворог може намагатися завдавати удари по критичній інфраструктурі, що може спричинити перебої у електропостачанні. Тому важливо бути готовими до можливих перебоїв та знати адреси найближчих Пунктів Незламності.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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