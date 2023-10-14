14.10.2023 12:54 Дмитро Колонєй

У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг

Яким чином це буде зроблено розповів мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг



Як повідомлє РЕДПОСТ , мер Харкова розповів, що Харків вже готовий до опалювального сезону, але є можливість зберегти як кошти містян, так и газ:

"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді.

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Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста.

Ми доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024. І сьогодні повністю готові до його проходження.", - підсумував мер Харкова.