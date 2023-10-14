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14.10.2023  12:54   Дмитро Колонєй

У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг

Яким чином це буде зроблено розповів мер Харкова Ігор Терехов.


У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг
Як повідомлє РЕДПОСТ, мер Харкова розповів, що Харків вже готовий до опалювального сезону, але є можливість зберегти як кошти містян, так и газ:
 
"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді. 
 
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Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста. 
 
Ми доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024. І сьогодні повністю готові до його проходження.", - підсумував мер Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив список будинків, у яких не буде опалення цієї зими через пошкодження від обстрілів. 
Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ігор терехов, опалювальний сезон, харків
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