14.10.2023 12:54 Дмитро Колонєй
У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг
Яким чином це буде зроблено розповів мер Харкова Ігор Терехов.
У Харкові зекономять кошти містян на оплаті комунальних послуг
Як повідомлє РЕДПОСТ
, мер Харкова розповів, що Харків вже готовий до опалювального сезону, але є можливість зберегти як кошти містян, так и газ:
"Погода - на нашому боці, а це означає, що у нас є можливість відтермінувати початок опалювального сезону і тим самим зекономити кошти харківʼян на оплаті комунальних послуг і заощадити більше газу в громаді.
Але, як тільки середньодобова температура повітря три доби поспіль буде нижчою за +8 градусів, ми запустимо систему опалення і протягом кількох днів підключимо до тепла житлові будинки та соціальну інфраструктуру міста.
Ми доклали величезних зусиль для того, щоб Харків успішно пройшов опалювальний період 2023/2024. І сьогодні повністю готові до його проходження.", - підсумував мер Харкова.
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