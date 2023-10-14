14.10.2023 13:27

ДТП: непоступливий водій автівки зіткнувся із мотоциклом на харківському перехресті

Яким чином зіткнулися легковик та мотоцикл з’ясовує харківська поліція.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, аварія сталася вранці 14 жовтня 2023 року на перехресті вулиць Тюрінська та Металіста.

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Попередньо встановлено, що водій Renault Duster при повороті ліворуч не надав перевагу мотоциклу Suzuki, який рухався у зустрічному напрямку. Травми отримав 47-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.