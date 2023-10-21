21.10.2023 20:17 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли більше ніж 10 населених пунктів Харківщини

Оперативна обстановка на сході України залишається складною.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Старикове та Білопілля Сумської області; Гатище, Бударки Харківської області;

на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 жовтня 2023 року.