Окупанти обстріляли більше ніж 10 населених пунктів Харківщини

Оперативна обстановка на сході України залишається складною.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 жовтня 2023 року.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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