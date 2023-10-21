Більше 20 спроб прорватися на територію Харківщини відбили Сили оборони

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські терористи продовжували обстрілювати Харківську область та інші регіони України. Було зафіксовано артилерійський обстріл близько 110 населених пунктів, що розташовані в Харківській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 жовтня 2023 року.
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День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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