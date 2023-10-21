21.10.2023 08:04 Рита Парфенова

Більше 20 спроб прорватися на територію Харківщини відбили Сили оборони

Ворог не припиняє спроб атакувати на Куп'янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби російські терористи продовжували обстрілювати Харківську область та інші регіони України. Було зафіксовано артилерійський обстріл близько 110 населених пунктів, що розташовані в Харківській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також близько 5 атак біля Надії Луганської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 жовтня 2023 року.