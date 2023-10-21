21.10.2023 07:40 Рита Парфенова

21 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.

Швидка втомлюваність, погішення пам’яті та розумової активності, а ще кретинізм, ендемічний зоб та інші захворювання щитоподібної залози – до цього може призводити дефіцит йоду в організмі. Його має третина населення планети.



Найпростішою профілактикою дефіциту йоду в організмі є споживання йодованої солі, насиченої цим мікроелементом.



Йод міститься в морепродуктах (червоних і бурих водоростях, палтусі, тріску, оселедцях, креветках, пікші, молюсках, сардинах), яловичій печінці, яйцях, молоці; цибулі, щавлі, білокачанної капусті, моркви (якщо вирощені на ґрунті, багатому на йод).

Також цього дня

У 213 році до н. відбулося перше описане повне сонячне затемнення у Китаї.



1520 - Фернан Магеллан відкрив і пройшов протоку між Атлантичним і Тихим океанами, названий згодом його ім'ям.



1665 р. – українські козаки на чолі з гетьманом Іваном Брюховецьким підписують Московські статті, якими визначаються взаємини козаків з Росією.



1833 – народився Альфред Бернхард Нобель, шведський дослідник, «батько вибухівки», засновник величезної промислової імперії, доктор філософії, академік, засновник премії, яка увічнила його ім'я у людській пам'яті.



1858 - в Парижі на прем'єрі опери Ж. Оффенбаха "Орфей в пеклі" був вперше публічно виконаний канкан. Цей танець, що вважався довгий час непристойним, прийшов на сцену з міських вулиць. З'явився канкан, зрозуміло, у Парижі і виконувався у 30-ті роки в XIX ст. на громадських балах.



1883 – у Нью-Йорку відкрили "Метрополітен-Опера".



1923 – у мюнхенському Deutsches Museum професор Вальтер Баусерфельд уперше продемонстрував публіці планетарій.



1934 – у Китаї розпочинався «великий похід» китайських комуністів під керівництвом Мао Цзедуна.



1944 – у Бермудському трикутнику загадково зник екіпаж американського корабля «Рубікон». Корабель було знайдено без пошкоджень, а на його борту знаходився лише собака. Судно було у відмінному стані, якщо не рахувати порваного буксирного троса, що звисав з носа корабля.



1950 – після капітуляції армії Тибету китайські війська окупували Тибет. А через 9 років, у 1959 р., Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію про відновлення релігійних і громадянських свобод у Тибеті.



1956 – народилася Керрі Фішер, американська актриса, сценарист та прозаїк. Популярність отримала завдяки виконанню ролі Принцеси Леї Органа у кіносазі «Зоряні війни».



1959 – народився Кен (Кенсаку) Ватанабе, японський актор ("Початок", "Попіл і сніг", "Останній самурай", "Мемуари гейші", "Бетмен: Початок").



1995 – Помісний Собор Української Православної Церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським та всієї Русі-України митрополита Київського Філарета (Денисенко).



1998 – на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим ухвалено Конституцію Автономної Республіки Крим.



2002 – тринадцять кореневих DNS-серверів зазнали DDoS-атаки, що тривала майже годину. Різні джерела називають різну кількість атакованих серверів: сім, дев'ять, тринадцять. Атака такого масштабу сталася вперше, і Мережа вистояла.

Прикмети дня

21 жовтня вшановується пам'ять преподобного Трифона, архімандрита Вятського, і преподобної Пелагеї Антіохійської. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то зима буде холодною.



З цього дня розпочиналася підготовка до зими одягу та взуття до зими, в'язання теплого одягу. «Трифон шубу лагодить, Пелагея рукавиці шиє», — засуджували при цьому.



Не можна 21 жовтня одягати теплі речі, не привівши їх у порядок, інакше до весни вас переслідуватимуть проблеми.



У цей день не можна лінуватися, марно проводити час, базікати і допускати недобрі думки.

Іменини відзначають

Пелагея, Таїсія, Трифон, Яків.