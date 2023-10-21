21.10.2023 06:30

Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.



Овен (21 березня – 20 квітня)

Переймайте досвід інших – це заощадить багато часу і сил, коли доведеться вирішувати особисті питання.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Попрацюйте над своїм іміджем: демонстрація оточуючим своїх здібностей, приправлена ​​значною часткою симпатії, зміцнить авторитет.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Думки розбігатимуться в різні боки, і зосередитися на чомусь одному буде складно. За можливості присвятіть день відпочинку.

Рак (22 червня – 23 липня)

Якщо хочете поділитися своїми ідеями зі світом, спочатку переконайтеся, що оточуючі підготовлені сприймати їх у потрібному вам ключі.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Фіксуйте ідеї, дії та плани, щоб потім усе уважно вивчити та проаналізувати. Це допоможе упорядкувати життя, думки, почуття.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Головним правилом у справах має стати обережність, а чи не ризик. Пустившись на якусь авантюру, можна втратити багато чого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні ініціатива може виявитися карною. Причому не лише виконанням, а й відповідальністю. Тож краще не виділятися з колективу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Якщо погодитеся на незвичайне для вас заняття - не помилитеся. Вигода, яку отримаєте, стане приємним сюрпризом.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні ви готові все розкладати по поличках. Відмінний настрій для генерального прибирання і розгрібання справ, що накопичилися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Навколишні будуть налаштовані прихильно. Не губіться та озвучте готові ідеї, які давно наважувалися презентувати.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Прислухайтеся до порад оточуючих – чужі слова цього дня здатні уберегти від помилок і навіть наштовхнути на цінну ідею.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Щоб уникнути непорозумінь, тримайте свої ідеї (особливо новаторські) з собою. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть.