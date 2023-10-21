Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Переймайте досвід інших – це заощадить багато часу і сил, коли доведеться вирішувати особисті питання.
Попрацюйте над своїм іміджем: демонстрація оточуючим своїх здібностей, приправлена значною часткою симпатії, зміцнить авторитет.
Думки розбігатимуться в різні боки, і зосередитися на чомусь одному буде складно. За можливості присвятіть день відпочинку.
Якщо хочете поділитися своїми ідеями зі світом, спочатку переконайтеся, що оточуючі підготовлені сприймати їх у потрібному вам ключі.
Фіксуйте ідеї, дії та плани, щоб потім усе уважно вивчити та проаналізувати. Це допоможе упорядкувати життя, думки, почуття.
Головним правилом у справах має стати обережність, а чи не ризик. Пустившись на якусь авантюру, можна втратити багато чого.
Сьогодні ініціатива може виявитися карною. Причому не лише виконанням, а й відповідальністю. Тож краще не виділятися з колективу.
Якщо погодитеся на незвичайне для вас заняття - не помилитеся. Вигода, яку отримаєте, стане приємним сюрпризом.
Сьогодні ви готові все розкладати по поличках. Відмінний настрій для генерального прибирання і розгрібання справ, що накопичилися.
Навколишні будуть налаштовані прихильно. Не губіться та озвучте готові ідеї, які давно наважувалися презентувати.
Прислухайтеся до порад оточуючих – чужі слова цього дня здатні уберегти від помилок і навіть наштовхнути на цінну ідею.
Щоб уникнути непорозумінь, тримайте свої ідеї (особливо новаторські) з собою. Вони навряд чи знайдуть розуміння у оточуючих, а от нашкодити можуть.
День здійснення бажань. Щоправда, для цього доведеться докласти зусиль, але зірки обіцяють, що все даватиметься легше, ніж звичайно.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Щорічно 21 жовтня проводять Всесвітній день йододефіциту.
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