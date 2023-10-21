Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
21 жовтня очікується мінлива хмарність. Вранці дощ, вдень без опадів.
Вітер вночі південно-західний, вдень північно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 11 - 13° тепла, вдень 15 - 17°.
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Емоційно яскравий день – треба бути готовим до несподіванок та вчасно гасити конфлікти. Можливі нові знайомства, зокрема романтичні.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Сьогодні відзначаються Дні кредитних спілок, кухарі, авіадиспетчери та боротьби із захворюванням на рак молочної залози.
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