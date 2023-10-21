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21.10.2023  01:08   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 21 жовтня

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

21 жовтня очікується мінлива хмарність. Вранці дощ, вдень без опадів.

Вітер вночі південно-західний, вдень північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 11 - 13° тепла, вдень 15 - 17°.

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Народні прикмети

  • Здавна день 21 жовтня вважався у народній метеорології днем похолодання.
  • Погодні прикмети радять серйозно подумати про підготовку до зими.
  • Якщо в цей день хмари пливуть низько по небу, скоро вдарить мороз.
  • Якщо навколо сонця з’являється туманний ореол, то найближчими днями буде суха та ясна погода.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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