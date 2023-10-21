Рятувальники обстежили наслідки обстрілу окупантами селища на Харківщині

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Близько о пів на восьму ранку 20 жовтня рятувальники з Куп'янська проводили огляд території селища Куп'янськ Вузловий, яке було обстріляне артилерією російських військ попередньої ночі. Під час перевірки були виявлені пошкодження чотирьох приватних житлових будинків та п'яти торговельних кіосків. На щастя, ніхто не постраждав, і пожежі не виникло.
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Протягом доби з 20 по 21 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 жовтня 2023 року.
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