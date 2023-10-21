21.10.2023 08:32

Рятувальники обстежили наслідки обстрілу окупантами селища на Харківщині

Минулої доби рятувальники 10 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.



Близько о пів на восьму ранку 20 жовтня рятувальники з Куп'янська проводили огляд території селища Куп'янськ Вузловий, яке було обстріляне артилерією російських військ попередньої ночі. Під час перевірки були виявлені пошкодження чотирьох приватних житлових будинків та п'яти торговельних кіосків. На щастя, ніхто не постраждав, і пожежі не виникло.

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Протягом доби з 20 по 21 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

8 – для надання допомоги населенню і комунальним службам;

5 – на чергування;

7 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 жовтня 2023 року.