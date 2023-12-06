06.12.2023 18:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти Харківської області: є поранені

6 грудня ворог здійснив обстріл Куп'янського та Богодухівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 6 грудня близько 9:30 російські військовослужбовці обстріляли з РСЗВ село Подоли Купʼянського району. Ворожі снаряди влучили поблизу приватних домоволодінь. Отримали поранення дві місцеві жительки. Одну з них доставили до лікарні, іншій — надали допомогу на місці.

Також приблизно о 13:00 ворог обстріляв смт Золочів Богодухівського району. Зазнала руйнувань будівля підприємства.

За процесуального керівництва Купʼянської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram