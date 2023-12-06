06.12.2023 17:57 Рита Парфенова

Пожежники під ворожим обстрілом рятували від вогню будинки мешканців Харківщини (фото)

Військові рф продовжують цинічно обстрілювати прикордоння Харківщини, що призводить до виникнення пожеж у житлових будівлях

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, 6 грудня близько 12:30 ворожі війська вкотре обстріляли прикордонне селище Козача Лопань Дергачівської громади. Снаряди влучили по приватному сектору, спричинивши пожежі у двох житлових будинках.

Вогонь дуже швидко охопив всю площу цих осель. Загалом площа пожежі склала 240 кв.м.

До місця події направили 4 оперативні відділення ДСНС з Козачої Лопані, м. Дергачі та Харкова. Під час пожежогасіння окупанти не припиняли завдавати ударів. Проте рятувальники мужньо виконали свій обов’язок, ліквідувавши вогонь о 16:30.

На щастя жертв та постраждалих немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що у смт Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань амбулаторія, приватні будинки та авто.