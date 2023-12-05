05.12.2023 18:01 Рита Парфенова

Обстріл Козачої Лопані на Харківщині: медики не припинять приймати мешканців (фото руйнувань)

Російський терор призвів до руйнування амбулаторії та пошкодження автомобіля медичного персоналу в селищі Козача Лопань 5 грудня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з поиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.

За його словами, зруйнована амбулаторія не мала жодного відношення до військової інфраструктури, однак там постійно надавалася лікарська допомога мешканцям села, переважно пенсіонерам, які пережили російську окупацію і зараз вимушені жити у постійному стресі через ворожі обстріли.





«Відзавтра медичний персонал амбулаторії продовжить надавати послуги жителям селища в іншому приміщенні, яке вже почали облаштовувати під ці потреби», – розповів Вячеслав Задоренко.

Водночас він закликав місцевих мешканців виїжджати з Козачої Лопані, хоча б на зимовий період.

«Дергачівська міська рада готова допомогти вам з розміщенням на території санітарно-лікувальних закладів області. Детальну інформацію щодо цього можна отримати у старости Людмили Вакуленко або у Дергачівському гуманітарному центрі», – повідомив начальник МВА.

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