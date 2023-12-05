05.12.2023 18:34 Рита Парфенова

Слідство розбирається, хто винний у смерті газовиків у Харкові: оприлюднено відео події

Слідче управління зареєструвало та вже розслідує кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки під час робіт.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, на вулицу Шевченка працівники Газорозподільної мережі прибули для усунення витоку газу. Роботи тривали до темряви, і о 18:23 сталося надзвичайне явище - зсув грунту.

Унаслідок цього двоє чоловіків опинилися під завалами, і, на жаль, їх не вдалося врятувати. Обидва загинули. Одному з них було 48 років, іншому - 42 роки.

Після проведення огляду місця події виявилося, що не було встановлено необхідних загороджень. Четверо свідків уже були допитані, і отримано відеозапис події. Впереду - допити всіх причетних та проведення численних експертиз.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з-під обвалу ґрунту на вулиці Шевченка рятувальники дістали тіла двох чоловіків. Загинули слюсарі з аварійно-відбудовних робіт Сергій Гончаренко (48 років) та Максим Родак (42 роки).