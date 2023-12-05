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05.12.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

Імена загиблих у Харкові газовиків назвали у Міністерстві енергетики України

Трагічний випадок забрав життя двох працівників аварійно-диспетчерської служби Харківської міської філії «Газмережі».

 
Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook Міністерства енергетики України, передає РЕДПОСТ.
 
Під час проведення аварійних робіт з ліквідації витоку газу  на підземному розподільному газопроводі у Харкові внаслідок обвалу ґрунту загинули два працівники. Це слюсарі з аварійно-відбудовних робіт Сергій Гончаренко (48 років)та Максим Родак (42 роки).
 
Обидва у складі бригади аварійно-диспетчерської служби дбали про газову безпеку харків’ян та забезпечували безаварійне газопостачання прифронтового міста.
 
Наразі триває розслідування обставин трагічного випадку. Колектив Міністерства енергетики України висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих працівників.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що подія сталася 4 грудня близько 18:20 по вулиці Шевченка в місті Харків.
 
Источник:   Міністерство енергетики України
 Тэги:  події, харків
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