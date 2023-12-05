05.12.2023 12:35 Віталій Хінєвіч
У Харкові двоє газовиків загинули під час аварійних робіт: коментар поліції
Під час проведення аварійних робіт з ліквідації несанкціонованого витоку газу стався обвал ґрунту.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Подія сталася 4 грудня близько 18:20 по вулиці Шевченка в місті Харків. В результаті загинули 48 та 42-річні співробітники комунальної служби. Тіла чоловіків направлені до моргу для проведення судово-медичної експертизи.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події.
Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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