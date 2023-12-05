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05.12.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові двоє газовиків загинули під час аварійних робіт: коментар поліції

Під час проведення аварійних робіт з ліквідації несанкціонованого витоку газу стався обвал ґрунту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Подія сталася 4 грудня близько 18:20 по вулиці Шевченка в місті Харків. В результаті загинули 48 та 42-річні співробітники комунальної служби. Тіла чоловіків направлені до моргу для проведення судово-медичної експертизи. 
 
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події.
 
Слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що з-під обвалу ґрунту на вулиці Шевченка рятувальники дістали тіла двох чоловіків.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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