05.12.2023 12:20 Віталій Хінєвіч

Зарубав сокирою свого знайомого і розчленував тіло: у Харкові суд виніс вирок чоловікові

Прокурори довели, що 19 січня цього року чоловік зарубав сокирою свого знайомого-ровесника. Трагічна подія трапилась в одній з квартир у Немишлянському районі міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Двоє літніх чоловіків вживали алкоголь, святкуючи Водохреща, і встигли розпити півтора літра горілки, коли між ними виникла суперечка.Він взяв сокиру, яка лежала поруч зі столом, та завдав нею шість ударів по голові свого гостя. Потерпілий помер на місці.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, пішов спати. Прокинувшись наступного ранку, він усвідомив, що вбив людину, проте відповідати за це не хотів. Тому він сходив до магазину за горілкою і, випивши, за його словами «для заспокоєння», розчленував тіло вбитого товариша. Він планував ховати тіло поступово — частинами.

21 січня вбивця вивіз і закопав біля гаражу у себе на дачі частину тіла потерпілого, плануючи зробити ще декілька ходок. Однак, повернувшись додому, побачив там правоохоронців. Їх викликала його донька — жінка принесла батькові ліки та, відкривши двері його квартири власним ключем, побачила рештки трупа поруч з інструментами, які були у крові. Злякавшись, жінка подзвонила у поліцію. Того ж дня вбивцю було затримано.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 72-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 8 років 6 місяців позбавлення волі.Обвинувальний вирок виніс Фрунзенський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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