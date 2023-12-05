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05.12.2023  19:05   Рита Парфенова

У Харкові працюють пункти «Допоможи ближньому»

При територіальних центрах надання соціальних послуг міста Харкова продовжують функціонувати пункти «Допоможи ближньому».

Пункти «Допоможи ближньому»
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, пункти знаходяться у терцентрах кожного району міста Харкова.
 
Допомогу можуть отримати мешканці Харкова, які зазнали складних життєвих обставин, зокрема особи похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи.
 
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Сюди можна передати одяг, взуття, постільну білизну, рушники, посуд, засоби особистої гігієни та побутову хімію.
 
Пункти «Допоможи ближньому» працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. Ви можете як передати свої речі, так і отримати допомогу у вказані години.

Пункти «Допоможи ближньому»

Раніше РЕДПОСТ писав, мешканці Харкова можуть отримати компенсацію на придбання житла.

Источник:   ХМР
 Тэги:  соцзахист, харків
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