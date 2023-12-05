У Харкові працюють пункти «Допоможи ближньому»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, пункти знаходяться у терцентрах кожного району міста Харкова.

Допомогу можуть отримати мешканці Харкова, які зазнали складних життєвих обставин, зокрема особи похилого віку, особи з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи.

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Сюди можна передати одяг, взуття, постільну білизну, рушники, посуд, засоби особистої гігієни та побутову хімію.

Пункти «Допоможи ближньому» працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 15:00. Ви можете як передати свої речі, так і отримати допомогу у вказані години.