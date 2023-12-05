05.12.2023 17:55 Віталій Хінєвіч
Через російську агресію в Україні постраждали 1750 об’єктів культурної інфраструктури
Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії, передає РЕДПОСТ .
Так, станом на 25 листопада 2023 року збитків зазнали 1750 об’єктів культурної інфраструктури.
Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій областях та м. Києві.
Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).
Загалом постраждали:
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клубні заклади – 864;
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бібліотеки – 613;
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заклади мистецької освіти – 136;
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музеї та галереї – 106;
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театри, кінотеатри та філармонії – 31.
Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах (18,1% від загальної кількості територіальних громад України), зокрема: у Донецькій (83%), Сумській (53%), Харківській (52%), Чернігівській (46%), Херсонській (43%), Луганській (42%), Миколаївській (42%), Запорізькій (36%), Київській (26%), Дніпропетровській (19%), Хмельницькій (15%), Житомирській (12%), Одеській (8%), Черкаській (5%), Львівській (4%), Вінницькій (3%), Закарпатській (2%), Полтавській (2%) областях та м. Києві.
Варто зазначити, що на кінець листопада 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.
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