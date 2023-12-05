Харківський плавець загинув на фронті

Харківський плавець Микита Засядько загинув під час бойових дій на фронті
Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY, передає РЕДПОСТ.
Микиті було лише 18 років
Микита Засядько – майстер спорту України з плавання та випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової.
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