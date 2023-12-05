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05.12.2023  17:30   Рита Парфенова

Харківський плавець загинув на фронті

Харківський плавець Микита Засядько загинув під час бойових дій на фронті

Новини Харкова: плавець Микита Засядько загинув на фронті

Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY, передає РЕДПОСТ.

Микиті було лише 18 років

Микита Засядько – майстер спорту України з плавання та випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранцуі 5 грудня 2023 року.
Источник:   KHARKIV SPORT CITY
 Тэги:  некролог, харків
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