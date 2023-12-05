    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фахівці назвали збитки від руйнування будівель казначейств на Харківщині
05.12.2023  17:25   Віталій Хінєвіч

Фахівці назвали збитки від руйнування будівель казначейств на Харківщині

Державною екологічною інспекцією у Харківській області продовжується фіксація злочинних наслідків від обстрілів військовослужбовцями підрозділів збройних сил та відомств рф, передає РЕДПОСТ .

 
Масовані бомбардування та артилерійські обстріли прифронтових районів області призвели до значних ушкоджень у тому числі і будівель Куп’янського і Ізюмського управлінь  Державної казначейської служби України Харківської області, а також будівель Управлінь Державної казначейської служби України у Вовчанському та Дворічанському районах Харківської області.
 
Внаслідок руйнації вищевказаних об’єктів земельні ресурси були засмічені. 
 
«Державною екологічною інспекцією у Харківській області розраховано шкоду зумовленою засміченням земельних ресурсів  на загальну суму 9 млн. 856 тис. 543 грн. Матеріали направлено до правоохоронних органів»,- йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли Козачу Лопань.
 
Источник:   Державна екологічна інспекція у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.12 Армія На Куп'янському напрямку ворог не припиняє навдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ 05.12 Надзвичайні події Обстріл Козачої Лопані на Харківщині: медики не припинять приймати мешканців (фото руйнувань) 05.12 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Козачу Лопань: зруйновано будівлю медичної амбулаторії
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 