05.12.2023 17:25 Віталій Хінєвіч

Фахівці назвали збитки від руйнування будівель казначейств на Харківщині

Державною екологічною інспекцією у Харківській області продовжується фіксація злочинних наслідків від обстрілів військовослужбовцями підрозділів збройних сил та відомств рф, передає РЕДПОСТ .

Масовані бомбардування та артилерійські обстріли прифронтових районів області призвели до значних ушкоджень у тому числі і будівель Куп’янського і Ізюмського управлінь Державної казначейської служби України Харківської області, а також будівель Управлінь Державної казначейської служби України у Вовчанському та Дворічанському районах Харківської області.

Внаслідок руйнації вищевказаних об’єктів земельні ресурси були засмічені.

«Державною екологічною інспекцією у Харківській області розраховано шкоду зумовленою засміченням земельних ресурсів на загальну суму 9 млн. 856 тис. 543 грн. Матеріали направлено до правоохоронних органів»,- йдеться у повідомленні.

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