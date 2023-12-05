Фахівці назвали збитки від руйнування будівель казначейств на Харківщині

Державною екологічною інспекцією у Харківській області продовжується фіксація злочинних наслідків від обстрілів військовослужбовцями підрозділів збройних сил та відомств рф, передає РЕДПОСТ .
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.
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