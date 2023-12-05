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05.12.2023  08:04   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти скинули авіабомби на три мирних села та десять разів атакували позиції ЗСУ

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 грудня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Скинули авіабомби на три мирних села та десять разів атакували позиції ЗСУ на Харкківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
На Харківщині авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Іванівка та Піщане. 
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень  вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”  українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 грудня 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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