05.12.2023 08:29 Дмитро Колонєй

Від ударів БПЛА ворога постраждав мешканець Харківщини

Обстановка на Харківщині на ранок 5 грудня 2023 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області:

Червона Зоря Богодухівського району,

Плетенівка Чугуївського,

Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп’янського району.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак у околицях Синьківки та Петропавлівки.

Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками «Шахед» по смт Борова Ізюмського району.

Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає.

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О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,9 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.