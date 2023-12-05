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05.12.2023  08:29   Дмитро Колонєй

Від ударів БПЛА ворога постраждав мешканець Харківщини

Обстановка на Харківщині на ранок 5 грудня 2023 року.

Постраждав мешканець Харківщини від ударів БПЛА окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області:
 
  • Червона Зоря Богодухівського району,
  • Плетенівка Чугуївського,
  • Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району. 
Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп’янського району. 
 
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак у околицях Синьківки та Петропавлівки. 
 
Постраждав мешканець Харківщини від ударів БПЛА окупантів
 
Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками «Шахед» по смт Борова Ізюмського району.
 
Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає.
 
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О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації. 
 
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,9 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.
 
Источник:   Телеграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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