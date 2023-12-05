05.12.2023 08:29 Дмитро Колонєй
Від ударів БПЛА ворога постраждав мешканець Харківщини
Обстановка на Харківщині на ранок 5 грудня 2023 року.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів області:
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Червона Зоря Богодухівського району,
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Плетенівка Чугуївського,
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Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Авіаудари ворог завдав по Петропавлівці, Іванівці, Піщаному Куп’янського району.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак у околицях Синьківки та Петропавлівки.
Близько 21:17 окупанти завдали ударів безпілотниками «Шахед» по смт Борова Ізюмського району.
Внаслідок ударів БПЛА пошкоджено будинок культури, магазин, приватні будинки. Постраждалих немає.
О 21:30 у м. Чугуїв в результаті влучання двох БПЛА пошкоджені три будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи. Отримав вибухову травму 41-річний цивільний чоловік, без госпіталізації.
Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 5,9 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.
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