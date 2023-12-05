05.12.2023 09:04 Дмитро Колонєй
Харківщина на ранок 5 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
Рятувальники Харківщини загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Харківщина на ранок 5 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ГУ ДСНС , протягом доби з 04 по 05 грудня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
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11 – на ліквідацію пожеж, з них були 2 спричинені ворожими обстрілами;
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10 – на допомогу населенню;
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4 – інші виїзди.
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О 21:17 Борівська громада зазнала 2 удари ворожими БПЛА, внаслідок яких виникло 2 пожежі. Обидві сталися у селищі Борова. В одному випадку горів приватний будинок та господарча споруда на площі 150 кв.м. В іншому – конструктивні елементи та меблі в двоповерховій будівлі на площі 5 кв.м. Також вибуховою хвилею пошкоджено сусідню будівлю, де розташовувався магазин. З вогнем боролись рятувальники Харківського і Луганського гарнізонів ДСНС. Останній осередок горіння ліквідований о 02:05.
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О 21:30 ворожі «Шахеди» вдарили по м. Чугуєву. Вони влучили по відкритій території, спричинивши пошкодження вікон і дахів 3-х приватних осель. Під час обстеження місця «прильоту» рятувальники виявили одного постраждалого 41-річного чоловіка. Він отримав контузію, проте від госпіталізації відмовився.
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4 грудня 2023 року о 08:50 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у с. Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району Харківщини. Вона виникла у приватному будинку, де мешкав 60-річний чоловік. До місця події виїхали рятувальники 44-ї та 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Горіли дерев’яні конструкції будинку, площа пожежі складала 35 кв.м. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло власника домоволодіння. О 09:35 пожежу вдалось локалізувати. Остаточна ліквідація вогню відбулась о 11:05. Залучалось 3 оперативних відділення ДСНС у складу 12 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі необережність під час паління.
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О 18:26 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 р.н. Подія сталася на вул. Шевченка міста Харкова. До місця події відразу було направлено 6 одиниць рятувальної техніки та 32 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники намагались швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічного випадку.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Васищево доставили мешканцям села Хорошево 25 т технічної води.
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