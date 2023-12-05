05.12.2023 09:22 Дмитро Колонєй

У Харкові розбилися автівки біля Центрального парку

Про зіткнення інформуют соцмережі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Труха Харків, біля Центрального парку міста сталася аварія. Як видно на відео, зіткнулися легкові авто. Через автотрощу, легковики розкидало по різниі боки вулиці. поліція вєе на місці.

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