У Харкові розбилися автівки біля Центрального парку

Про зіткнення інформуют соцмережі Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ТК Труха Харків, біля Центрального парку міста сталася аварія. Як видно на відео, зіткнулися легкові авто. Через автотрощу, легковики розкидало по різниі боки вулиці. поліція вєе на місці.
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Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь час у Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без опадів.
5 грудня відзначають Всесвітній день волонтерів.
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